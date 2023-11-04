Понедельник или воскресенье: в какие дни запрещено считать деньги, чтобы не потерять состояние

Народные приметы запрещают считать деньги в определенные дни. Считается, что это может привести к финансовым проблемам.

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Запрещенными для подсчета денег считаются следующие дни:

Понедельник – в этот день считать деньги – к бедности.

Четверг – к потерям.

Суббота – к пустым расходам.

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Нельзя также считать деньги в Великий пост, потому что это может привести к нищете.

Верить или не верить в приметы – личное дело каждого. Однако если вы хотите избежать финансовых проблем, лучше не рисковать и не считать деньги в запрещенные дни.

Кроме запрета на счет денег существуют и другие народные приметы, связанные с финансами.

Финансовые предрассудки:

Нельзя давать деньги взаймы вечером – считается, что это приведет к потерям.

Нельзя выбрасывать старые купюры – считается, что это может привести к нищете.

Нельзя подбирать деньги на дороге – считается, что это может привести к несчастью.

Нельзя считать деньги в гостях – считается, что это может привести к ссоре.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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