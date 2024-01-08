Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом
Куриный суп – это вкусное и питательное блюдо, которое идеально подходит для холодных дней. Сочный батат и жасминовый рис в ароматном курином бульоне с имбирем – это сочетание, которое непременно понравится вам и вашим близким. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- 2 л воды
- 1 кг куриных бедер с голенью
- 100 г риса жасмин
- 4 зубчика чеснока
- 30 г имбиря
- Соль по вкусу
- 2 шт. батата
- 30 мл сока лимона
- 30 мл соевого соуса
- 10 г свежей кинзы
- Черный молотый перец по вкусу
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Приготовление
- С куриных бедер снимите кожу, промойте и уложите в большую кастрюлю. Налейте воду и поставьте в огонь. Доведите до кипения, снимите пену и варите на небольшом огне 30 минут.
- Рис промойте в нескольких водах. Очистите чеснок и имбирь, порежьте тонкими слайсами. Батат очистите и нарежьте кружочками.
- Добавьте в бульон рис, чеснок, имбирь и соль. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до среднего и варите, иногда помешивая, 10 минут, пока рис не набухнет.
- Добавьте в кастрюлю батат и готовьте на среднем или медленном огне, периодически помешивая, пока суп не загустеет, а батат и рис не станут мягкими (15-20 минут).
- Куриные бедра переложите в миску, отсоедините мясо от костей и измельчите. Положите мясо в кастрюлю. Добавьте лимонный сок, соевый соус и соль по вкусу. Доведите до кипения и выключите огонь.
- Разлейте готовый суп по тарелкам, посыпьте свежей кинзой и черным перцем.
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