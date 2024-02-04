Понравится детям: Как приготовить песочные рогалики с вареной сгущенкой

Кто из нас не любит вкусных и простых десертов, которые можно приготовить из доступных продуктов? Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом рассыпчатых рогаликов с вареной сгущенкой. Этот десерт особенно нравится детям, ведь он сладок, ароматен и тает во рту.

Видео дня

Этот десерт не требует много времени и усилий, а результат вас приятно удивит. Попробуйте приготовить эти рогалики, и они станут вашим любимым лакомством, пишут Патриоты Украины.

Читайте также: Простой рецепт варенья из черноплодной рябины

Ингредиенты:

200-230 г муки

100 г сметаны 20%

100 г сливочного масла

1 желток

0,5 ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

1 банка вареной сгущенки

Сахарная пудра

Приготовление:

В миске смешайте мягкое сливочное масло, сметану, желток и соль. Постепенно добавляйте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая мягкое тесто. Разделите тесто на 3 части, сформуйте шары и положите в холодильник на 30 минут. Каждый шар раскатайте в пласт толщиной 2 мм и разрежьте на 8 треугольников. На широкий край каждого треугольника выложите немного вареной сгущенки. Сверните рогалики, начиная с широкого края. Обмокните один край рогалика в сахар и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, тонким концом вниз. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут. Готовые рогалики присыпьте сахарной пудрой.

Совет:

Вместо вареного сгущенки можно использовать густое варенье или джем.

Для более ароматного десерта добавьте в тесто ванильный экстракт или лимонную цедру.

Рогалики можно смазать взбитым яйцом перед выпеканием.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!