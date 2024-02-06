Понравятся даже детям: рецепт соленых мафинов с овощно-творожной начинкой
Овощные мафины – это не просто лакомство, но и отличный способ обогатить свой рацион полезными овощами. Это блюдо дает простор для кулинарной фантазии, ведь начинку можно подбирать по своему вкусу.
Свою популярность мафины приобрели в середине XX века. Их универсальность заключается в разнообразии рецептов: от сладких десертов до сытных закусок. Мафины едят не только на завтрак, но и в качестве перекуса или десерта. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты для овощных мафинов:
- Цуккини – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Замороженный зеленый горошек – 30 г
- Кукуруза – 30 г
- Сыр чеддер – 125 г
- Молоко 2,5% – 125 мл
- Греческий йогурт – 60 г
- Оливковое масло Extra Virgin - 60 мл
- Куриные яйца – 2 шт.
- Петрушка – 3 веточки
- Цельнозерновая мука – 250 г
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
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Процесс приготовления:
- Измельчите цуккини, морковь, петрушку.
- Смешайте муку, разрыхлитель, соль.
- Взбейте яйца с растительным маслом, йогуртом и молоком.
- Добавьте овощи, творог, кукурузу, горошек к яичной смеси.
- Соедините сухие и влажные ингредиенты, осторожно перемешайте.
- Выложите тесто в формочки для мафинов.
- Выпекайте при 180°C в течение 30-35 минут.
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