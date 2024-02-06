Понравятся даже детям: рецепт соленых мафинов с овощно-творожной начинкой

Овощные мафины – это не просто лакомство, но и отличный способ обогатить свой рацион полезными овощами. Это блюдо дает простор для кулинарной фантазии, ведь начинку можно подбирать по своему вкусу.

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Свою популярность мафины приобрели в середине XX века. Их универсальность заключается в разнообразии рецептов: от сладких десертов до сытных закусок. Мафины едят не только на завтрак, но и в качестве перекуса или десерта. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты для овощных мафинов:

Цуккини – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Замороженный зеленый горошек – 30 г

Кукуруза – 30 г

Сыр чеддер – 125 г

Молоко 2,5% – 125 мл

Греческий йогурт – 60 г

Оливковое масло Extra Virgin - 60 мл

Куриные яйца – 2 шт.

Петрушка – 3 веточки

Цельнозерновая мука – 250 г

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

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Процесс приготовления:

Измельчите цуккини, морковь, петрушку. Смешайте муку, разрыхлитель, соль. Взбейте яйца с растительным маслом, йогуртом и молоком. Добавьте овощи, творог, кукурузу, горошек к яичной смеси. Соедините сухие и влажные ингредиенты, осторожно перемешайте. Выложите тесто в формочки для мафинов. Выпекайте при 180°C в течение 30-35 минут.

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