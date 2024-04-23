Популярное упражнение 'планка' не так безопасно и полезно, как считалось: предостережение от тренера

Планка считается одним из ключевых упражнений для поддержания физической формы и укрепления мышц. Оно зарекомендовало себя среди тех, кто стремится к активному и здоровому образу жизни.

Однако, не каждому это упражнение подойдет и будет полезным. Об этом информирует ProstoWay.

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Тренер из фитнес-центра столицы Артем Пирогов подробнее рассказал об этом упражнении.

По его словам, планку следует делать только полностью здоровым людям.

Он указал на то, что регулярное выполнение этого упражнения может привести к опущению положения внутренних органов и повышению артериального давления.

Тренер также отметил, что у некоторых женщин, которые часто практикуют планку, живот может начать выпирать, а не сдуваться.

Пирогов рекомендует выполнять боковую планку как более безопасную альтернативу, при этом важно опираться ногами об опору.

Напомним, ранее фитнес-тренер назвал лучшее упражнение для мышц живота.

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