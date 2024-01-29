rus
Українська
Polski
Рецепты

Попытайтесь, пока сезон не закончился: Как приготовить невероятный мандариновый пирог

Игорь Романько

Как сделать сладкий пирог с мандаринами

Зимний сезон – это пора мандаринов? Из них можно не только лакомиться, но и готовить невероятно вкусные десерты. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простого, но очень аппетитного пирога с мандаринами.

Особенность этого пирога состоит в том, что тесто для него не нужно вымешивать. Его просто перетирают руками и высыпают в форму вместе с начинкой. С этим рецептом справится даже кулинар-новичок, пишет сайт "Хозяйка".

Читайте также: Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло – 85 г
  • Сахар – 120 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль – 1/8 ч. л.

Для начинки:

  • Мандарины – 700 г
  • Сахар – 100 г
  • Мука – 40 г

Приготовление:

Начинка:

  1. Очистите мандарины от кожуры. Нарежьте их на небольшие кусочки.
  2. Переложите мандарины в миску, добавьте сахар и муку. Перемешайте.
  3. Мандарины дадут сок, получится масса такой вот текстуры. Сок не выливайте.

Тесто:

  1. Соедините в отдельной миске просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
  2. Протрите все руками до состояния однородной крошки.
  3. Добавьте холодное яйцо и снова перетрите до состояния мелкой крошки.

Формирование пирога:

  1. Застелите форму для выпечки (22 х 22 см) пергаментной бумагой.
  2. Засыпьте ровно половину теста, разровняйте.
  3. Сверху выложите мандариновую начинку с соком.
  4. Начинку засыпьте оставшимся тестом, разровняйте.

Выпекание:

  1. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.
  2. Верх пирога должен зарумяниться и немного растрескаться.

Охлаждение:

  1. Пока пирог теплый, выньте его из формы и охлаждайте.
  2. Когда пирог остынет, начинка загустеет.

Подача:

  1. Посыпьте пирог сахарной пудрой.
  2. Невероятно вкусный десерт готов!

PS Этот рецепт можно использовать для пирогов с любой внутренностью.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты