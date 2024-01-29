Попытайтесь, пока сезон не закончился: Как приготовить невероятный мандариновый пирог
Зимний сезон – это пора мандаринов? Из них можно не только лакомиться, но и готовить невероятно вкусные десерты. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом простого, но очень аппетитного пирога с мандаринами.
Особенность этого пирога состоит в том, что тесто для него не нужно вымешивать. Его просто перетирают руками и высыпают в форму вместе с начинкой. С этим рецептом справится даже кулинар-новичок, пишет сайт "Хозяйка".
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Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 85 г
- Сахар – 120 г
- Яйцо – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – 1/8 ч. л.
Для начинки:
- Мандарины – 700 г
- Сахар – 100 г
- Мука – 40 г
Приготовление:
Начинка:
- Очистите мандарины от кожуры. Нарежьте их на небольшие кусочки.
- Переложите мандарины в миску, добавьте сахар и муку. Перемешайте.
- Мандарины дадут сок, получится масса такой вот текстуры. Сок не выливайте.
Тесто:
- Соедините в отдельной миске просеянную муку, сахар, соль, разрыхлитель и холодное сливочное масло, нарезанное кубиками.
- Протрите все руками до состояния однородной крошки.
- Добавьте холодное яйцо и снова перетрите до состояния мелкой крошки.
Формирование пирога:
- Застелите форму для выпечки (22 х 22 см) пергаментной бумагой.
- Засыпьте ровно половину теста, разровняйте.
- Сверху выложите мандариновую начинку с соком.
- Начинку засыпьте оставшимся тестом, разровняйте.
Выпекание:
- Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 45 минут.
- Верх пирога должен зарумяниться и немного растрескаться.
Охлаждение:
- Пока пирог теплый, выньте его из формы и охлаждайте.
- Когда пирог остынет, начинка загустеет.
Подача:
- Посыпьте пирог сахарной пудрой.
- Невероятно вкусный десерт готов!
PS Этот рецепт можно использовать для пирогов с любой внутренностью.
Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
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