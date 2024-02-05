Попытайтесь раз и будете готовить всегда: Как сделать питательный теплый салат со свининой
Хотите приготовить что-нибудь вкусное, сытное и одновременно оригинальное? Тогда вам обязательно понравится этот теплый салат из свинины. Он идеально подойдет для обеда или ужина, а также может стать великолепной закуской на праздничном столе.
Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Для более оригинального вкуса можно добавить в салат немного грибов или других овощей, например болгарского перца или зеленого горошка. Также можно приготовить соус для салата, смешав оливковое масло, уксус, соевый соус и приправы по вкусу.
Читайте также: Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом
Ингредиенты
- Свинина – 150 г
- Копченая колбаса – 100 г
- Лапша отварная – 50 г
- Томаты черри – 2-3 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Зелень петрушки и укропа – 2 ст. л.
- Семена кунжута – 1 ст. л.
- Сыр твердый – 100 г
- Оливковое масло – 4 ст. л.
- Уксус – 1 ч. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Сахар, соль, перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
- Нарежьте свинину тонкими полосками.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте свинину, соевый соус, сахар, соль и перец. Перемешайте и тушите под крышкой до готовности, периодически переворачивая.
- Морковь натрите на корейской терке, лук нарежьте перьями. Колбасу нарезать тонкой соломкой.
- В сковороде разогрейте оливковое масло, добавить лук и обжарьте до мягкости.
- Добавьте морковь и тушите до готовности.
- Всыпьте колбасу и отварную лапшу, перемешайте и хорошо прогрейте.
- В сервировочное блюдо выложите смесь горячих продуктов, затем добавьте жареное мясо, натертый сыр, посыпьте нашинкованной зеленью и порезанными помидорами.
Также советуем обратить внимание на рецепт пирога-пиццы из капусты.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!