Порадуйте себя и близких на Пасху: Джейми Оливер поделился рецептом неповторимого шоколадного чизкейка

Уже через месяц наступит праздник Пасхи, который в Украине будут отмечать в этом году 5 мая. Сейчас в предвкушении этого дня, многие хозяйки экспериментируют с новыми кулинарными идеями для праздничных блюд.

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Всемирно известный кулинар Джейми Оливер предложил свой рецепт идеального шоколадного десерта на Пасху. На своем официальном сайте он описал пасхальное угощение как "богатое, роскошное и вкусное".

"Приготовьте основу этого насыщенного чизкейка из вашего любимого печенья, залейте шелковистой сливочно-шоколадной начинкой и закончите кружочками из белого шоколада", – отметил шеф-повар.

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Необходимые ингредиенты:

печенье – 350 г;

сливочное масло – 100 г;

сливочный творог – 300 г;

сахарная пудра – 2 ст. л.;

ванильный экстракт – 1 ст. л.;

двойные сливки (48% жирности) – 300 мл;

черный шоколад (70%) – 200 г;

белый шоколад – 100 г.

Приготовление

Прогрейте духовку до температуры 180°C. В то же время, используя блендер, превратите печенье в мелкую крошку. Если у вас нет блендера, вы также можете раздробить его вручную, поместив печенье в закрытый пакет и покатав по нему скалкой.

Растопите масло на небольшом огне в кастрюле. После этого смешайте его с крошкой в миске. Равномерно распределите полученную смесь в форме для выпекания с диаметром 25 см, которая должна иметь съемные стенки. Сформируйте основу и бортики для вашего будущего чизкейка. Выпекайте основу в печи в течение восьми минут, а затем оставьте ее охлаждаться.

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В большой миске взбейте до однородности сливочный сыр, сахар и ванильный экстракт, затем постепенно введите 250 мл сливок. Разделите темный и белый шоколад на части и растопите их в двух отдельных мисках, разместив их над водяной баней. Разделите остатки сливок между двумя мисками и дайте шоколаду медленно расплавиться, время от времени помешивая.

Введите растопленный темный шоколад в сливочно-сырную смесь до получения однородного цвета и консистенции. Переложите смесь в подготовленную форму с остывшей основой.

Сверху осторожно распределите растопленный белый шоколад, а затем используйте зубочистку или шпажку, чтобы создать красивые узоры на поверхности. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на два часа для застывания. Подавайте, украсив свежими ягодами.

Приятного аппетита!

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