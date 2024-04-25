Посадите эти три растения возле дома и избавитесь от надоедливых комаров

С приходом весны и солнечных дней мы стараемся как можно больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаясь теплом и пением птиц. Но вместе с солнечными днями появляются и незваные гости – комары, мухи, мошки и другие надоедливые насекомые.

Как же защитить себя от этих вредителей, не портя удовольствие от отдыха на природе, посоветовали эксперты. Они убеждают, что стоит посадить ароматные растения-репелленты, которые помогут вам избавиться от надоедливых вредителей.

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Розмарин: эта ароматная трава не только отлично подходит для кулинарии, но и обладает сильными репеллентными свойствами. Ее запах отпугивает комаров, мух и моль.

Базилик: еще одна ароматная трава, которая не только вкусна, но и полезна. Базилик отпугивает комаров, мух, мошек и других вредителей.

Мелисса лекарственная: это растение имеет свежий лимонный аромат, который не нравится насекомым. Мелисса отпугивает комаров, мух, моль и даже тараканов.

Лаванда: этот душистый цветок не только красив, но и полезен. Лаванда отпугивает комаров, моль, муравьев и других вредителей.

Мята перечная: это растение имеет сильный мятный аромат, который не нравится насекомым. Мята перечная отпугивает комаров, мух, моль и муравьев.

Посадка этих растений не только поможет вам избавиться от насекомых, но и станет прекрасным украшением вашего сада или террасы.

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