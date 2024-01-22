Посадите на росзаду: Какие новые плодородные сорта томатов почти не болеют

Весна не за горами, а это значит, что пора начинать думать о новом урожае. Если вы планируете выращивать томаты, то вам следует обратить внимание на три лучших сорта, которые будут популярны в 2024 году.

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При выборе сорта томатов для выращивания учитывайте такие факторы как место выращивания: если у вас небольшой участок, то выбирайте низкорослые сорта; Климат: если вы живете в холодном климате, то выбирайте сорта с высокой стойкостью к холоду; Вкус: определитесь, какой вкус томатов вам больше нравится. Выбрав правильный сорт помидоров, вы гарантированно получите вкусный и богатый урожай, пишет noviydoctor.com.

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Легенда Тарасенко

Этот сорт помидоров поражает своими размерами и вкусом. Плоды могут достигать веса до 1 кг, а их вкус просто непревзойденный. Легенда Тарасенко также отличается высокой стойкостью к болезням и вредителям, что делает его идеальным выбором для начинающих огородников.

Медвежья лапа

Этот сорт помидоров идеально подходит для небольших участков. Растения невысокие, но при этом очень урожайные. Плоды обладают сладким вкусом и ароматом, а их вес может достигать 500 г.

Манимейкер

Этот сорт помидоров идеально подходит для консервации. Плоды имеют густую мякоть и алый цвет. Они также отличаются высокой урожайностью и стойкостью к болезням.

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