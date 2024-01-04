Посадите раз, собирайте годами: Как выращивать имбирь на подоконнике из магазинного корня

Имбирь – это полезное и ароматное растение, которое можно использовать в кулинарии, косметологии и медицине. Вырастить имбирь в домашних условиях не так сложно, как может показаться.

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Вырастить имбирь в домашних условиях несложно. С помощью этого простого метода вы сможете снабдить себя свежим имбирем на весь год, пишет woman24.kyiv.ua.

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Что нужно:

Корень имбиря из супермаркета

Горшок с дренажом

Керамзит

Универсальная почва для пальм или кактусов

Способ посадки:

Возьмите корень имбиря и поищите на нем почки-отростки. Они должны быть коричневыми или коричнево-черными. Оставьте корни на ночь в воде комнатной температуры. Это поможет ему прорасти. Наполните горшок почвой, смешанной с керамзитом. Посадите корни имбиря на глубину около 5 сантиметров. Полейте растение и поставьте его на светлое место. Для посадки имбиря лучше использовать горшок диаметром не менее 30 сантиметров. Если вы выращиваете имбирь на подоконнике, то обязательно снабдите ему достаточно света. Если вы хотите, чтобы имбирь рос быстрее, можете использовать тепличные условия.

Имбирь нужно регулярно поливать, чтобы почва была всегда влажной. Также нужно периодически подкармливать растение. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как компост или навоз.

Имбирь готов к сбору урожая, когда его стебель начнет желтеть. Выкопайте растение и отрежьте отростки. Оставьте их для посадки в следующем году.

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