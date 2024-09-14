Посадка лука на зиму: советы для самого быстрого сбора урожая

Зимние сорта лука прекрасно выдерживают низкие температуры и хорошо зимуют в почве. Этот овощ успевает укорениться до начала засушливого периода, поглощает зимнюю влагу, что позволяет ему давать высокий урожай даже при сухой весне.

Благодаря этому зимний лук можно собирать на месяц раньше, чем тот, что был посажен весной. Об этом пишет ТСН.

Когда сажать озимый лук осенью

Лук необходимо высаживать примерно за 30-35 дней до устойчивых морозов. Ориентироваться на время посадки можно тогда, когда температура снижается до +5 ºC и держится на этом уровне несколько дней. Это означает, что наступил оптимальный период для высадки лука. В Украине обычно этот период приходится на середину октября – начало ноября. Если высадить лук при теплой погоде, он начнет прорастать и зимой может замерзнуть. А если высадить слишком поздно, перед морозами, севок не успеет укорениться.

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Как подготовить почву и лук к посадке

Для посадки лука необходимо отобрать здоровый и качественный посадочный материал. Если не прогнозируются резкие заморозки, луковицы следует обработать препаратами для защиты от болезней и вредителей, а также стимуляторами роста.

Если почва малоплодородная, рекомендуется предварительно внести органические и минеральные удобрения. В день посадки стоит рассыпать золу на участке.

Перед посадкой лука сделайте бороздки глубиной до 5 сантиметров, соблюдая расстояние между ними не менее 15-20 сантиметров. После этого уплотните поверхность будущих грядок.

Когда наступают заморозки, рекомендуется мульчировать грядки с луком сухими листьями, лапником или сосновой хвоей. В случае суровой зимы грядки можно дополнительно накрыть пленкой или агроволокном. Весной, когда почва достаточно прогреется, покрытие следует снять вместе со слоем мульчи. Если задержаться с уборкой укрытия и мульчи, лук может начать подгнивать под пленкой, а слой мульчи может сдерживать его рост.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, чем лучше засеять участок после сбора овощей.

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