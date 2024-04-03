Посевный календарь на апрель: когда и что сеять в этом месяце

Апрель – горячая пора для дачников. Нужно успеть усадить рассаду, обработать сад, прополоть грядки. Чтобы не запутаться в этой суматохе, вот вам лунный календарь на апрель 2024 года.

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Помните, что это только рекомендации с сайта napensii.ua. Лунный календарь – это не догма, а только помощник по планированию ваших дачных дел.

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В какие дни лучше сажать и сеять?

1-4 апреля: Прекрасное время для посадки вьющихся растений (гороха, фасоли, винограда), капусты, моркови, лука, редиса, клубники, свеклы. В саду можно обрезать сухие ветки и сражаться с вредителями.

5-6 апреля: Благоприятные дни для посадки картофеля, моркови, редьки, пастернака, свеклы и других корнеплодов. Можно посеять шпинат и зелень, прищипывать и черцевать растения, стричь кусты.

Благоприятные дни для посадки картофеля, моркови, редьки, пастернака, свеклы и других корнеплодов. Можно посеять шпинат и зелень, прищипывать и черцевать растения, стричь кусты. 10-14 апреля: Прекрасное время для посева и пересадки любых культур, особенно пряных трав, зелени, колючих кустарников, однолетних цветов, картофеля. Можно полоть сорняки, обрезать и белить деревья, срезать цветы для букетов.

18-20 апреля: Благоприятные дни для посева надземных растений, пряностей и зелени. Можно стричь газон, заготавливать черенки, обрезать больные ветки, белить деревья. Очень полезно в эти дни подкармливать растения.

Благоприятные дни для посева надземных растений, пряностей и зелени. Можно стричь газон, заготавливать черенки, обрезать больные ветки, белить деревья. Очень полезно в эти дни подкармливать растения. 21-22 апреля: Удачное время для посева кукурузы, подсолнечника, зерновых культур, многолетних и вечнозеленых цветов. Пересаженная рассада хорошо приживется.

Удачное время для посева кукурузы, подсолнечника, зерновых культур, многолетних и вечнозеленых цветов. Пересаженная рассада хорошо приживется. 26-30 апреля: Прекрасные дни для посадки ирисов, хризантем, астр, крокусов, гладиолусов, а также плодовых деревьев. Дадут хороший урожай кабачки, баклажаны, тыкву, клубнику.

Когда лучше не рисковать?

7-9, 23-25 апреля: Полнолуние – не лучшее время для работы с растениями. Можно полоть сорняки, косить траву, обрезать и прищипывать растения, готовить участок к посевам.

Полнолуние – не лучшее время для работы с растениями. Можно полоть сорняки, косить траву, обрезать и прищипывать растения, готовить участок к посевам. 15-17 апреля: Не лучшие дни для огородных работ. Хорошо приживутся только клубника, горох, ландыши, розы и виноград.

Предлагаем узнать, как отпугнуть вредителей от сада с помощью старых ошибок.

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