После них не сможете спать: топ триллеров, от которых стынет кровь

2025 год обещает быть очень плодотворным на кинопремьеры. Особенно повезло поклонникам ужастиков, ведь уже сейчас можно просмотреть несколько достойных внимания новинок.

РБК-Украина подготовила подборку из 5 интереснейших триллеров и слешеров, которые уже доступны для просмотра. Они точно сделают ваш вечер особенным.

"Ножницы" (Scissors)

Этот фильм создан в лучших традициях классического слэшера. Здесь есть все, что любят фанаты жанра: жуткий клоун, кровавые убийства и привлекательная главная героиня. Хотя сюжет нельзя назвать революционным, ценители хоррор-фильмов обязательно оценят колоритных персонажей и неожиданный финал, держащий в напряжении до последней минуты.

"Смерть единорога" (Death Of A Unicorn)

Этот комедийный триллер станет настоящей находкой для уставших от шаблонных сюжетов. Главные роли исполняют Дженна Ортега и ее экранная семья, случайно наталкивающиеся на загадочное существо. Тело удивительного создания оказывается не просто необычным, но и чрезвычайно опасным для всех, кто имел несчастье увидеть его.

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"Голланд" (Holland)

Новый фильм из Николь Кидман уже успел собрать многочисленные отзывы. Особенно зрители отмечают непредсказуемый финал, оставляющий после себя мощный эмоциональный след. Лента рассказывает о женщине, которую подозрение в измене приводит к разоблачению жуткой тайны, о которой она скорее предпочла бы не знать.

"Обезьяна" (The Monkey)

Эта кинокартина непременно понравится всем, кто с нетерпением ждал продолжения таких хитов, как "Заклятие" и "Аннабель". В центре сюжета оказываются мальчики, находящие на первый взгляд обычную игрушку. Однако никто не мог предположить, что эта забавная обезьяна превратит их жизнь в настоящий кошмар.

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