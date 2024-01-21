После смерти хомяка женщина сделала из него стриптизершу на пилоне (фото)

27-летняя британка Джесс Портер-Ленгсон после смерти своего домашнего любимца – хомяка Хэммингтона (Гэмми) решила увековечить память о нем. Женщина отдала его тело таксидермисту, изготовившему из тела животного чучело.

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Как сообщает metro.co.uk, таксидермист, работавший над чучелом, представил хомяка стриптизершей, танцующей у пилона. На него надели розовые стринги и натолкали в них мелкие купюры.

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Джесс Портер-Ленгсон рассказала, что хомяк прожил с ней три года. И ей было очень грустно после его смерти и она захотела сделать "нечто особенное", чтобы увековечить память о нем.

Женщина нашла местного мастера таксидермии, чтобы превратить Хэммингтона в стриптизера, танцующего на пилоне. За это она заплатила 175 фунтов.

Несмотря на необычность и нестандартность идеи, Джесс считает, что это идеальное выражение чествования для ее бывшего "эмоционального поддерживающего любимца". Она добавила, что друзья поддержали этот необычный проект, убедив ее, что Гэмми заслуживает такого оригинального и забавного памятника.

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