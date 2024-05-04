Последний день перед Пасхой: что категорически запрещено делать в Страстную субботу

Христиане восточного обряда 4 мая отмечают Пасхальную субботу, которая обозначает канун завершения Страстной недели. Этот день окутан особыми ограничениями и приметами, которые ранее передавались из поколения в поколение.

В давние времена существовали особые правила поведения в этот день. Было недопустимо ссориться злословить, конфликтовать и желать зла другим. Поскольку еще продолжается Великий пост, люди воздерживались от потребления мяса и молочных продуктов, придерживаясь сыроедения. Об этом пишет "Зеркало недели".

Читайте также: Что нужно класть в пасхальную корзину, чтобы привлечь изобилие и счастье

Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом, шитьем, уборкой, вязанием или вышиванием.

В этот особый день запрещалось организовывать свадьбы или проводить шумные мероприятия.

Рыбакам не разрешалось ловить рыбу в Великую субботу.

Отказывать в помощи или не выполнять просьбы других в этот день также было запрещено.

Народные приметы

Наши предки верили в следующие приметы в этот день:

Тот, кто веселится в субботу перед Пасхой, будет проливать слезы в течение всего года.

Если разлилось много воды – ожидается хороший сенокос и богатый урожай.

Ясный день накануне Пасхи предвещает, что лето будет полным тепла и солнца.

Если человек умоется водой, в которую брошено освященное яйцо, то он укрепит свое здоровье и сохранит молодость.

Напомним, наши предки верили, что на Пасху можно узнать свое будущее.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!