Посмотрите, если не любите аниме: 3 лучших анимационных фильма о философии
Слышали о Хаяо Миядзаки? В этом году его анимационный фильм сражается за Оскара. Эти мультфильмы не просто развлекают, они заставляют задуматься.
Окунитесь в мир Миядзаки – мир красоты, добра и вечных ценностей, пишет Канал 24. Это лишь три из множества великолепных аниме Миядзаки. Ознакомьтесь с другими его работами, и вы обязательно найдете то, что вам понравится.
Читайте также: 5 фильмов, которые помогут справиться с эмоциональным выгоранием
Не знакомы с аниме? Начните с трех шедевров Миядзаки:
1. "Путешествующий замок" (2004)
- Фэнтези о шляпнице Софи, превращенной в старуху.
- Путешествие в волшебный замок Хаула.
- История о любви, которая разрушает проклятие.
- Фильм о войне, но с акцентом на любовь и магию.
2. "Унесенные привидениями" (2001)
- Девочка Чихиро попадает в заколдованный город.
- Борьба за спасение себя и родителей.
- Критика "культуры потребления" и загрязнение окружающей среды.
- Призыв ценить природу.
3. "Ветер крепнет" (2013)
- Биографическая история авиаконструктора Диро Хорикоши.
- Параллель между героем и Миядзаки: стремление творить.
- Противоречивые чувства по поводу войны.
- История о преданности, любви и жизненном пути.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!