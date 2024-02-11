Посмотрите, если не любите аниме: 3 лучших анимационных фильма о философии

Слышали о Хаяо Миядзаки? В этом году его анимационный фильм сражается за Оскара. Эти мультфильмы не просто развлекают, они заставляют задуматься.

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Окунитесь в мир Миядзаки – мир красоты, добра и вечных ценностей, пишет Канал 24. Это лишь три из множества великолепных аниме Миядзаки. Ознакомьтесь с другими его работами, и вы обязательно найдете то, что вам понравится.

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Не знакомы с аниме? Начните с трех шедевров Миядзаки:

1. "Путешествующий замок" (2004)

Фэнтези о шляпнице Софи, превращенной в старуху.

Путешествие в волшебный замок Хаула.

История о любви, которая разрушает проклятие.

Фильм о войне, но с акцентом на любовь и магию.

2. "Унесенные привидениями" (2001)

Девочка Чихиро попадает в заколдованный город.

Борьба за спасение себя и родителей.

Критика "культуры потребления" и загрязнение окружающей среды.

Призыв ценить природу.

3. "Ветер крепнет" (2013)

Биографическая история авиаконструктора Диро Хорикоши.

Параллель между героем и Миядзаки: стремление творить.

Противоречивые чувства по поводу войны.

История о преданности, любви и жизненном пути.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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