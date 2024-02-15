Поставьте уксус в холодильник: сможете решить сразу две проблемы

Холодильник – незаменимый прибор на кухне, но его свежесть и чистота требуют постоянного внимания. Неприятные запахи – распространенная проблема, которая может возникнуть из-за порчи пищи, недостаточной гигиены или других факторов.

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К счастью, существуют простые и эффективные методы, которые помогут вам избавиться от неприятных запахов в холодильнике, пишет santeplusmag.com.

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1. Регулярная чистка:

Опустейте и протирайте холодильник как минимум раз в месяц. Используйте мягкое моющее средство для очистки полок, ящиков и уплотнителей. Тщательно промойте и высушите все поверхности перед тем, как снова загрузить холодильник.

2. Природные нейтрализаторы запахов:

Поставьте в холодильник стакан с уксусом. Уксус обладает дезинфицирующими и нейтрализующими свойствами. Или же разместите ломтики лимона или очищенный картофель в холодильнике. Эти продукты тоже поглощают запахи.

Используйте чашку с кофейной гущей. Кофе поглощает запахи и придает приятный аромат.

3. Полная очистка:

Выключите холодильник и извлеките из него все продукты. Оставьте дверцу холодильника открытой на некоторое время. Тщательно очистите все внутренние поверхности мягким моющим средством. Обратите внимание на уплотнители и замените их, если они повреждены.

4. Предотвращение запахов:

Храните продукты в герметичных контейнерах. Регулярно проверяйте сроки годности продуктов. Не перегружайте холодильник. Не оставляйте открытые емкости с едой в холодильнике.

Специалисты добавляют, что уксус будет не только впитывать неприятные запахи в холодильнике, но избавиться от опасных бактерий.

Благодаря этим простым советам вы сможете легко поддерживать свой холодильник чистым и свежим, а неприятные запахи останутся в прошлом.

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