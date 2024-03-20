Постная халва из манки. Рецепт
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Пробовали ли вы когда-нибудь халву из... манки? Нет? Тогда самое время ее приготовить. Это рецепт из моего детства - мама подружки всегда готовила манную халву. Правда, у нее халва была с вишневым соком и грецкими орехами, а моя халва из манки более современная - с кокосовым молоком, соком маракуйи и пеканом. Впрочем, подойдут любой сок, орехи и сухофрукты. Главное в этой халве, что она - постная!
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- 250 гр манной крупы
- 200 мл кокосового молока
- 50 мл сока маракуйи (можно заменить кокосовым молоком или водой)
- 50 гр кокосового масла
- 30 гр белого сахара (или тростникового, меда, кленового сиропа).
- 50 гр сушеного манго
- 50 гр обжаренного пекана
- Вы можете использовать любые обжаренные орехи и цукаты - изюм, курагу, финики, масса должна составлять 100 гр.
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Разогреваем на сковороде кокосовое масло, добавляем манку, при постоянном помешивании на огне чуть выше среднего обжариваем манку на протяжении 3-5 минут.
Манка может слегка изменить цвет.
Шаг 2
Прогреваем сок маракуйи, растворяем в нем сахар, соединяем с кокосовым молоком. И выливаем на сковороду к обжаренной манной крупе.
Эту часть жидкости (250 мл) вы можете заменить на апельсиновый фреш, ягодное пюре с водой в пропорции 1:1. Масса будет становиться плотной, ее можно разминать с помощью деревянной лопатки и подержать на среднем огне еще 2-3 минуты. Пробуем на вкус – манка не должна хрустеть.
Шаг 3
Снимаем с огня. Добавляем обжаренные дробленые орехи и нарезанное небольшими кусочками манго.
Шаг 4
Перемешиваем, укладываем массу в форму: она может быть порционная силиконовая (полусферы) или просто пиала.
У меня форма в виде бюш (полено).
Шаг 5
Убираем в холодильник на несколько часов. Достаем, нарезаем.