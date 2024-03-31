Постное печенье к кофе: вкусно и быстро

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Поделюсь с вами рецептом постного печенья в виде кофейных зерен. Банан в рецептуре заменяет яйца, кокосовое масло идеально подходит вместо сливочного, а какао поднимает настроение! Кофе - добавьте по желанию. Приготовим?

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140 гр банана

100 гр кокосового масла

80 гр сахара

250 гр муки

20 гр какао-порошок

2 гр молотый кофе (по желанию)

6 гр разрыхлителя

соль

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Пробейте погружным блендером банан с сахаром до состояния пюре.

Шаг 2

Добавьте горячее кокосовое масло, снова пробейте до однородной гладкой консистенции.

Шаг 3

Получившуюся массу переложите в миску, добавьте сухие ингредиенты – муку, кофе, разрыхлитель и просеянное через сито какао-порошок. Замесите тесто.

Шаг 4

Сформируйте печенье размером с большой грецкий орех. Выложите на пергамент. Мокрым ножом сделайте полоску по центру.

Шаг 5

Выпекайте в духовке, разогретой до 180°С 15-18 минут.