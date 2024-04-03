Постное шоколадно-апельсиновое печенье с орехами

300 муки (10 ст. л. с горкой)

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40 г какао-порошка (4 ст. л. без горки)

140 г сахарной пудры (7 ст. л. без горки)

8 г разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)

соль (щепотка соли)

150 мл подсолнечного масла (рафинированного) (10 ст. л.)

130 мл апельсинового фреша или воды (9 ст. л.)

цедра одного апельсина

дополнительно:

40 г сахарной пудры (2 ст. л. без горки)

50 г орехов (миндаль, кешью или грецкий орех) (1/2 стакана)

Технология приготовления:

Натираем цедру апельсина.

Разрезаем апельсин и выжимаем сок. Вместо сока можно использовать воду, чай или кофе.

Добавляем во фреш с цедрой растительное масло и сахарную пудру. Перемешиваем.

Теперь, эту массу пробиваем погружным блендером несколько минут, для того чтобы образовалась эмульсия (водичка объединилась с маслом).

Добавляем к этой массе с помощью сита сухие ингредиенты: какао-порошок, разрыхлитель, соль и муку.

Смешиваем тесто силиконовой лопаткой, долго вымешивать не нужно.

Формируем печенье. Делаем небольшие шарики диаметром 3-3,5 см. Обваливаем их в сахарной пудре и в серединку кладем орешек.

Выкладываем сформированное печенье на пергамент и отправляем выпекаться в разогретую духовку до 175 градусов на 15-16 минут.

Дождитесь, пока печенье остынет и наслаждайтесь.