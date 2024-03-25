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Пост может быть вкусным! Приготовьте постный медовый кекс с орехами - и вы сами в этом убедитесь. Сытный и быстро готовится: замесили тесто, уложили орехи на дно - и в духовку на полчаса. И вот у вас уже на столе красивая и ароматная выпечка. И самое главное - постная!

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70 гр сахара

100 мл воды (или апельсинового фреша)

цедра апельсина

50 гр растительного рафинированного масла

50 гр меда

150 гр муки

корица

50 гр миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)

6 гр разрыхлителя

50 гр пекана (или любых других орехов)

Для декора:

50 гр нейтральной глазури (напажа, декор-геля)

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина.

Шаг 2

Добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей.

Для удобства можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.

Шаг 3

Промазываем форму растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно укладываем слой пекана.

Шаг 4

Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом.

Шаг 5

Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности.

Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Шаг 6

Достаем кекс из формы, пока он еще горячий. Даем полностью остыть. Промазываем горячим напажем бока и верх, чтобы кекс имел красивый блеск и дольше хранился.