Постоянные проблемы в семье и на работе? Посмотрите на вазоны на своих подоконниках

Иметь комнатные растения в доме – это не только эстетически приятно, но и полезно для здоровья. Они очищают воздух, которым мы дышим, создают уютную атмосферу и поднимают настроение.

Однако, согласно фэн-шуем, некоторые комнатные растения могут приносить отрицательную энергию и вредить жителям дома.

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Какие комнатные растения не рекомендуется держать дома?

Фиговое дерево: По поверью, это растение приносит несчастья, ссоры и отрицательную энергию.

Гвоздики: Эти цветы часто ассоциируются с похоронами и скорбью, поэтому их не рекомендуется держать дома.

Тещин язык: Это растение, хоть и неприхотливое в уходе, может быть токсичным для детей и животных. Кроме того, она вроде бы притягивает несчастье.

Кактусы: С торчащими во все стороны шипами кактусы не только опасны для детей и животных, но и, согласно фэн-шуй, способствуют стрессу, тревоге и гневу.

Бонсай Эта миниатюрная копия дерева, как считается, приносит бедность и плохие приметы. Ее лучше держать на улице.

Эксперты назвали несколько комнатных растений, которые, напротив, принесут в ваш дом положительную энергию:

Папоротники: очищают воздух и дарят чувство покоя.

Герберы символизируют счастье, радость и оптимизм.

Мирные лилии: очищают воздух и способствуют крепкому сну.

Пальмы: символизируют процветание, удачу и богатство.

Выбирая комнатные растения, важно ориентироваться не только на внешний вид, но и на то, какую энергию они несут.

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