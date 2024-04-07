Посуда после посудомоечной машинки грязная и неприятно пахнет: что делать

Избавьтесь от неприятного запаха из посудомоечной машины с помощью этих простых советов Посудомоечная машина – настоящая спасительница на кухне, но иногда она может преподносить неприятные сюрпризы, такие как неприятный запах после окончания цикла работы.

Это может происходить по нескольким причинам. Одна из самых распространенных – остатки пищи на посуде, которую вы моете. Если вы не споласкиваете посуду перед загрузкой, остатки пищи могут гнить и вызвать неприятный запах, пишет santeplusmag.com.

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Некоторые дешевые моющие средства не справляются с запахами, особенно сильными, как от рыбы, чеснока или лука. Со временем в посудомоечной машине накапливаются жир, грязь и бактерии, что может привести к запаху.

Как избавиться от запаха из посудомойки

1. Очистите посудомоечную машину:

Запустите холостой цикл с 2 стаканами белого уксуса или лимонной кислоты на дне машины. Протрите внутреннюю часть машины губкой, смоченной уксусом или лимонной кислотой. Также очистите фильтр.

2. Используйте качественные средства:

Выбирайте моющие средства, нейтрализующие запахи. Добавьте ополаскиватель для блеска и свежести.

3. Предварительно ополаскивайте посуду:

Удаляйте из посуды остатки пищи перед загрузкой. Сильно загрязненную посуду промойте крутым кипятком.

Специалисты советуют положить в посудомойку половинку лимона во время мытья посуды. Или можно всыпать пищевую соду в отделение, куда вы засыпаете моющие средства. Вместо соды можно использовать лимонную кислоту и запускать машинку на режиме, что предполагает максимальную температуру мытья посуды.

Напомним, мы уже писали, почему посудомойка плохо моет посуду.

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