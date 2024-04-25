Потеряете весь урожай: чем нельзя подкармливать малину

Малина – любимая ягода многих украинцев, украшающая дачные участки и сады. Ее сладкие и ароматные плоды не только вкусны, но и богаты витаминами и микроэлементами. Однако, чтобы получить обильный и качественный урожай, важно знать, как правильно ухаживать за малиной и подкармливать ее. Об этом пишет ТСН.

Основные правила подкормки малины:

Не смешивайте удобрения Каждый вид удобрения имеет свои особенности и влияет на рост растения по-разному. Поэтому лучше использовать один вид удобрения за один раз, а не смешивать их.

Каждый вид удобрения имеет свои особенности и влияет на рост растения по-разному. Поэтому лучше использовать один вид удобрения за один раз, а не смешивать их. Учитывайте сезон: В осенний период не рекомендуется использовать азотные удобрения, они стимулируют рост побегов, но могут привести к их гибели зимой. Весной азотные удобрения можно использовать, но важно добавить к ним древесный пепел, чтобы нейтрализовать кислотность почвы.

В осенний период не рекомендуется использовать азотные удобрения, они стимулируют рост побегов, но могут привести к их гибели зимой. Весной азотные удобрения можно использовать, но важно добавить к ним древесный пепел, чтобы нейтрализовать кислотность почвы. Обращайте внимание на состав удобрений: При выборе калийных удобрений для малины важно, чтобы они не содержали хлора, ведь это вещество вредно для ягоды.

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Чем можно подкармливать малину:

Птичий помет: Это отличный вариант удобрения, если у вас есть домашняя птица. Для его приготовления на дно ведра выкладывают помет, заливают доверху водой и настаивают 5 дней в теплом месте. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:20 и щедро поливают кусты малины под корень.

Перегной: 1 ведро перегноя рассыпают на 1 кв. м. участки с малиной, равномерно распределяют и прикапывают землей. Важно помнить, что перегной привлекает вредителей, поэтому его рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц.

1 ведро перегноя рассыпают на 1 кв. м. участки с малиной, равномерно распределяют и прикапывают землей. Важно помнить, что перегной привлекает вредителей, поэтому его рекомендуется использовать не чаще одного раза в месяц. Сорняки: Для приготовления удобрений из сорняков используют только свежие растения, которые предварительно измельчают. Их заливают водой на четверть ведра и настаивают 10 дней. Затем полученный раствор используют для полива кустов малины под корень.

Коровяк: Для приготовления удобрения свежий коровяк (1/3 часть ведра) смешивают с водой, накрывают крышкой и ставят в неделю в солнечное место для переброживания. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:10 и используют для подкормки малины в засушливую погоду.

Для приготовления удобрения свежий коровяк (1/3 часть ведра) смешивают с водой, накрывают крышкой и ставят в неделю в солнечное место для переброживания. Затем раствор разводят водой в пропорции 1:10 и используют для подкормки малины в засушливую погоду. Древесный пепел: Зол богат минеральными веществами, необходимыми малине для роста и развития. Его можно использовать в чистом виде или приготовить специальную смесь: 600 г пепла развести в 10 л воды, настоять 1 сутки и использовать для полива кустов (2 л раствора на 1 куст).

Важно: Перед использованием любого удобрения рекомендуется ознакомиться с инструкцией производителя и соблюдать рекомендованную дозировку.

Напомним, мы уже писали, как подкормить кусты малины с помощью отходов.

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