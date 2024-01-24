Повар объяснил, как сохранить чеснок свежим долго: Не будет давать побегов

Чеснок может оставаться свежим до шести месяцев. Однако важно знать, где его хранить, чтобы он не произрастал.

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Луковицы чеснока лучше хранить в контейнере на кухонном столе, в сухом затененном месте при комнатной температуре. Об этом сообщает Express.co.uk.

Однако, как только вы раздавите луковицу чеснока, чтобы использовать один или два зубчика, другие зубчики чеснока могут прорасти гораздо раньше, чем ожидалось.

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По словам шеф-повара Джерри, вскрытая луковица чеснока прослужит всего пару недель, прежде чем у нее начнут прорастать побеги. Лучший способ хранения чеснока состоит в том, чтобы положить очищенные зубчики чеснока в маленькую баночку с уксусом, которую затем нужно хранить в холодильнике.

Способ хранения гарантирует, что чеснок будет оставаться свежим до четырех месяцев. Зубчик чеснока может изменить цвет, но это отнюдь не повлияет на вкус.

По истечении четырехмесячного срока любые оставшиеся в уксусе зубчики чеснока следует выбросить и не есть.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы лук не начал быстро гнить.

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