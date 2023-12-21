Повестки могут вручать не только представители ТЦК: о ком идет речь

В последние месяцы в обществе накопилось немало жалоб на проведение мобилизации и произвола со стороны представителей ТЦК. Военные и политики настаивают, что необходимо внести изменения в порядок проведения мобилизации и военный учет, однако сейчас все это пока на этапе наработок и идей.

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О том, как происходит мобилизация в Украине во время войны, где и как ТЦК может вручать повестки и кого мобилизуют на фронт, рассказал в интервью РБК-Украина начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Вручать повестки могут представители ЖЭКов и ОСМД, поселковые головы, старосты и представители территориальных общин.

Повести вручаются в рабочее время или по месту жительства военнообязанного. Если военнообязанный находится по месту жительства, повестку могут вручить его родственникам или соседям.

Первая повестка вручается для уточнения данных и медицинского осмотра. Вторая повестка вручается для отправки на службу.

На фронт отправляют только после вручения второй повестки. Военнообязанные, не имеющие соответствующего опыта или образования, будут проходить обучение в учебном центре. Продолжительность обучения зависит от профессии и военной специальности.

Мобилизация в Украине проходит с 24 февраля 2022 года. Она продлится до полного освобождения украинских территорий от российских войск.

По словам Владимира Фитьо, одной из проблем мобилизации является то, что некоторые военнообязанные пытаются уклоняться от службы. Для этого они используют разные методы, например, подделывают документы или скрываются от представителей ТЦК.

Еще одной проблемой является то, что некоторые представители ТЦК при вручении повесток допускают произвол. Они могут унижать военнообязанных или требовать от них взяток.

Военные и политики настаивают на том, что необходимо внести изменения в порядок мобилизации и военного учета. В частности, предлагается:

Усовершенствовать систему контроля над проведением мобилизации;

Ввести ответственность за уклонение от мобилизации;

Создать единую базу данных военнообязанных.

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