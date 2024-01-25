Повлияет на самочувствие в течение всего дня: почему не стоит пропускать завтрак

Издавна завтрак считается самым важным приемом пищи в день. Он снабжает организм энергией, необходимой для начала дня, помогает сосредоточиться и повышает работоспособность.

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Однако, в современном мире люди все чаще пропускают завтрак из-за быстрого темпа жизни. Об этом пишет Телеграф.

Стоит ли волноваться о пропуске завтрака?

Если вы пропускаете завтрак регулярно, это может привести к некоторым проблемам со здоровьем:

снижение уровня энергии в течение дня;

увеличение риска переедания днем или вечером;

снижение уровня сахара в крови;

замедление метаболизма;

ухудшение концентрации и памяти;

рост уровня кортизола

Почему завтрак важен для здоровья?

Завтрак снабжает организм энергией, необходимой для начала дня. Это особенно важно для детей и подростков, нуждающихся в много энергии для обучения и активного отдыха. Завтрак также помогает контролировать вес, поскольку он уменьшает риск переедания днем или вечером. Кроме того, завтрак может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

Если вы регулярно пропускаете завтрак, что вы можете сделать?

Если вы регулярно пропускаете завтрак, попробуйте внести небольшие изменения в свой режим питания, чтобы начать день с более здорового питания. Например, вы можете:

проснуться раньше, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы приготовить полноценный завтрак;

приготовить быстрый и простой завтрак, например, йогурт с фруктами или смузи;

съесть легкий завтрак, например фрукты или орехи.

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Завтрак – это немаловажная часть здорового питания. Если вы регулярно пропускаете завтрак, попробуйте внести небольшие изменения в свой режим питания, чтобы начать день с более энергичным и продуктивным настроением.

Вот несколько конкретных советов по поводу того, как сделать завтрак более здоровым:

Выбирайте продукты, богатые питательными веществами, такими как фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки.

Ограничит потребление сахара, насыщенных жиров и соли.

Если вы не любите завтракать дома, приготовьте себе что-нибудь легкое и здоровое, например, фрукты, орехи или йогурт, чтобы съесть его в дороге.

Здоровый завтрак – это отличный способ начать день с хорошим настроением и энергией.

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