Повышает давление и ухудшает самочувствие: какая вода противопоказана людям с гипертонией

Норма потребления воды для людей составляет 30 мл/кг. То есть для человека весом 70 кг норма составляет 2 л. В то же время люди с весом 50 кг составляет 1,5 литра. Но не вся вода разрешена к употреблению людям с повышенным давлением. На это нужно обращать пристальное внимание, чтобы не ухудшить самочувствие. Об этом пишет Радиотрек.

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Температура:

Оптимально – 4°C (из холодильника).

Какую воду пить:

Обычная питьевая вода – лучший выбор.

– лучший выбор. Минеральная вода:

Лечебная: > 10 г соли/л (не рекомендуется для ежедневного употребления).

> 10 г соли/л (не рекомендуется для ежедневного употребления).

Лечебно-столовая: 1-10 г соли/л (с осторожностью).

1-10 г соли/л (с осторожностью).

Столовая: < 1 г соли/л (подходит для ежедневного употребления).

Гипертоникам:

Пить только столовую минеральную воду.

Лечебная и лечебно-столовая вода может повышать давление.

Почему минеральная вода может повышать давление?

Она содержит натрий, задерживающийся в стенках сосудов, вызывая их отек и повышение АД.

Важно!

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем.

Обратите внимание на состав минеральной воды и выбирайте ту, которая отвечает вашим потребностям.

Дополнительные советы:

Пейте воду в течение дня, не дожидаясь жажды.

Носите с собой бутылочку с водой, чтобы всегда иметь доступ к ней.

Добавьте в воду лимон, мяту или огурец для вкуса.

Используйте мобильные приложения, чтобы отслеживать потребление воды.

Напомним, мы уже писали, как бороться с тромбозом.

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