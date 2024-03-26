Повышает давление и ухудшает самочувствие: какая вода противопоказана людям с гипертонией
Норма потребления воды для людей составляет 30 мл/кг. То есть для человека весом 70 кг норма составляет 2 л. В то же время люди с весом 50 кг составляет 1,5 литра. Но не вся вода разрешена к употреблению людям с повышенным давлением. На это нужно обращать пристальное внимание, чтобы не ухудшить самочувствие. Об этом пишет Радиотрек.
Температура:
- Оптимально – 4°C (из холодильника).
Какую воду пить:
- Обычная питьевая вода – лучший выбор.
- Минеральная вода:
- Лечебная: > 10 г соли/л (не рекомендуется для ежедневного употребления).
- Лечебно-столовая: 1-10 г соли/л (с осторожностью).
- Столовая: < 1 г соли/л (подходит для ежедневного употребления).
Гипертоникам:
- Пить только столовую минеральную воду.
- Лечебная и лечебно-столовая вода может повышать давление.
Почему минеральная вода может повышать давление?
Она содержит натрий, задерживающийся в стенках сосудов, вызывая их отек и повышение АД.
Важно!
- Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть проблемы со здоровьем.
- Обратите внимание на состав минеральной воды и выбирайте ту, которая отвечает вашим потребностям.
Дополнительные советы:
- Пейте воду в течение дня, не дожидаясь жажды.
- Носите с собой бутылочку с водой, чтобы всегда иметь доступ к ней.
- Добавьте в воду лимон, мяту или огурец для вкуса.
- Используйте мобильные приложения, чтобы отслеживать потребление воды.
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