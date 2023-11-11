Повышает уровень холестерина и вызывает заболевания желудка: назван вредный для здоровья суп

Ни один обед не может обойтись без вкусного и наваристого супа. Но оказывается, есть суп, который может нанести вред и усугубить состояние болезней. Рассмотрим, какое именно блюдо может быть вредным для здоровья и почему следует избегать его частого употребления.

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Об этом пишет ТСН.

Несмотря на свою насыщенность и вкус, не следует злоупотреблять солянкой. Этот суп очень пряный и жирный из-за содержания различных видов мяса и копченостей. Его употребление в больших количествах может привести к обострению хронических заболеваний из-за высокого содержания жиров.

Солянка может раздражать желудок, что делает ее непригодной для людей с гастритом и язвой желудка. Также большое количество мяса и сала в солянке может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, повышая уровень "плохого" холестерина.

Добавление большого количества кислых продуктов, таких как каперсы, маринованные огурцы и лимон, делает солянку опасной для тех, кто имеет повышенную кислотность и заболевания поджелудочной железы.

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В то время как у солянки есть свои недостатки, врачи и диетологи рекомендуют чечевичный суп-пюре как самый полезный выбор. Благодаря содержанию 12 аминокислот, клетчатки и растительных белков, этот суп обладает свойством укреплять иммунитет, предотвращает болезни сердца и кишечника, а также помогает в поддержании идеальной формы тела.

Напомним, мы уже писали, какой орех следует употреблять чаще, чтобы не иметь проблем с сердцем.

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