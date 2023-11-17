Поздравление с Днем студента 2023 года на украинском языке
День студента в этом году отметим 17 ноября. Предлагаем вам поздравить учащихся и студентов с их праздником.
Поздравления с Днем студента в прозе и стихах
С Днем студента поздравляю!
Праздник ты с размахом встреть,
Чтобы потом, всё вспоминая,
Дней ушедших не жалеть.
Счастье, молодость, свобода
Пусть на подвиги зовут.
Пусть студенческие годы
Замечательно пройдут!
***
Кто студентом был, тот точно знает,
Ничего в этой жизни легко так не бывает,
Но ваше огромное стремление,
В трудностях терпение,
Поможет, чтоб жизнь была успешна,
Поздравляем! С днём студента!
***
Поздравляю с днём студента,
Позади звание абитуриента,
Пусть учёба радует сквозь года,
Сессии и зачёты сдаются всегда.
Будет дорога к знаниям легка,
Будет время на друзей и себя,
Знания и труд приносят радость,
Чтобы каждая цель достигалась.
***
С днем студента поздравляем,
Счастья и любви желаем.
Будьте веселы душой,
Изучайте мир большой.
Пусть удача к вам придет,
Радость двери распахнет.
Улыбайтесь до ушей,
Собирая всех друзей!
***
Сегодня праздник, День студента,
Все ждали этого момента,
Чтобы встречаться, веселиться.
Так пусть успех в глазах искрится!
Ты отдыхай и развлекайся,
Веселой жизнью наслаждайся,
Набраться сил и счастья чтобы,
Ведь впереди ждут дни учебы!
***
С Днем студента! Пусть каждый ваший шаг будет направлен к вершинам успеха, а учебные годы запомнятся не только трудностями, но и радостными моментами и новыми знакомствами!
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Поздравляю молодых и перспективных студентов! Студенческая пора - лучшая в жизни. Пусть у вас будет много интересных предметов, захватывающих лекций и, конечно же, отличных оценок!
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Сегодня ваш праздник, студенты! Пусть этот год принесет вам не только новые знания, но и массу увлекательных событий. Успехов в учебе и вдохновения вам на каждом шагу!
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Сегодня особенный день, день студента! Поздравляю вас с этим важным этапом вашего образования. Пусть университетские годы станут для вас временем не только учебы, но и удивительных открытий, встреч с интересными людьми и моментов счастья. Желаю вам быть смелыми в поисках новых идей, находить вдохновение в мелочах быть уверенными в своих силах.
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С Днем Студента тебя поздравляю! Этот день - особенный момент в твоей жизни, наполненный знаниями, вдохновением и невероятными перспективами. Желаю интересных лекций, полезных знаний, добрых преподавателей и веселых каникул. Пусть твои студенческие годы будут волшебными, а ты - неуклонно двигайся вперед, к своим большим целям!
Напомним, мы уже писали, когда отмечается День студента 2023 года.
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