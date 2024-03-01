Поздравления с первым днем весны: поздравления в стихах и прозе на украинском
Все мы так ждем весну после затяжной и пасмурной зимы. И, несмотря на то, что 1 марта за окном все еще часто плохая погода, солнечных дней становится все больше. Если вы хотите поделиться хорошим настроением с родными и близкими, можно отправить им поздравления с первым днем весны.
Поздравления первым днем весны в прозе и стихах
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
***
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
***
Поздравляю с первым днем весны. Желаю аромата любви и счастья. Желаю весеннего тепла и солнечных надежд. Желаю невероятного вдохновения и внутреннего подъема. Желаю прекрасного самочувствия и удивительного настроения. Пусть и март, и апрель, и май будут полны восторга, веселья и радости!
***
Пусть весна подарит краски
И согреет вас теплом,
И прекрасно, словно в сказке,
Станет зелено кругом!
***
Чтоб с весною вдохновенье
В каждом деле к вам пришло,
Чтоб прекрасным настроенье
Ежечасно быть могло!
***
Пришла весна-красавица,
Природа ожила,
Деревья к солнцу тянутся
В преддверии тепла.
***
И воздух чист и сказочен,
Как в самых добрых снах.
О, как же ты загадочна,
Пришедшая весна!
***
И сердцу в чудо верится,
И на душе покой.
Всё к лучшему изменится
Волшебною порой!
***
К нам в окно постучалась весна.
Как красива, чудесна, мила,
Как прекрасна она, хороша,
Хоть и шла она к нам не спеша...
***
За окном зачирикали птички,
Лучик солнца блеснул теплотой,
И запели с душой нам синички,
Поздравляя нас тоже с весной!
***
Пусть на сердце у всех потеплеет,
Пусть развеются грусть и тоска,
Пусть душа от весны молодеет
И парит ароматом цветка!
Напомним, мы уже писали о поздравлении с Днем студента.
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