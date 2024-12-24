Поздравления с Рождеством Христовым на украинском 2024 в стихах и прозе

Рождество — это праздник радости и света для всех верующих, будь то празднование 25 декабря по новому календарю или 7 января по старому стилю. Мы подготовили теплые пожелания и красивые открытки, которые сделают этот день еще более особенным. Поздравления с Рождеством 2024 года несомненно доставят радость вашим родным и близким.

Поздравление с Рождеством в прозе и стихах

Поздравляем с Рождеством!

Открывайте двери в дом,

Запускайте в него счастье

Да гоните прочь ненастье.

Радуйтесь и улыбайтесь,

А вот веру постарайтесь

В сердце бережно хранить,

О добре Христа молить.

К свету вы душой стремитесь,

Рады будьте, не гордитесь,

Умным словом насладитесь!

***

Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И, неведомо откуда,

Всюду радость - там и тут.

Пусть в семье всё будет ясно,

Будет славен дом теплом,

Будут в нём достаток, счастье.

Поздравляю с Рождеством!

***

Пусть светлый праздник Рождество

Вам принесет с собой добро,

Согреет каждый уголок

И чудо впустит на порог!

Пусть небеса ваш дом оберегают,

И Ангелы его не покидают,

Сердца всегда пусть вера наполняет,

И Бог вашу семью благословляет!

***

С Рождеством вас от души

Мы поздравить все спешим!

Пожелать хотим здоровья,

Счастья, радости с любовью!

И конечно, волшебства,

Чуда, сказки и добра,

Чтобы Боженька хранил,

Каждый день давал вам сил!

А еще - благословения,

Слова честного, терпения,

Жизни славной без забот

Рождество пусть принесет!

***

От души вас с Рождеством!

Пусть заполнит счастье дом.

Пусть всегда хранит вас Бог

От несчастий и тревог.

Чтоб плохое не случилось,

Светом жизнь вся озарилась,

Чтобы веры не теряли

И любовь не отпускали!

***

Я в светлый праздник Рождества

Желаю счастья и добра!

Чтоб в доме мир был и уют,

Ломился стол от вкусных блюд.

Пусть Бог от бед вас бережет,

И счастье в вашу жизнь придет.

Пусть Ангелы вас охраняют,

И радость сердце наполняет!

***

С Рождеством Христовым поздравляю! Христос родился - славим его! Пусть этот светлый и чудесный праздник принесет то, о чем мечтают все украинцы - победы ВСУ, наступления мира и возвращения домой всех наших защитников!

***

Поздравляю с Рождеством Христовым. И в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю ценить всё, что у тебя имеется, и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

***

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

***

С Рождеством Христовым! Душевной гармонии и чистоты, любви, постоянного позитива, чудесного настроения, семейного бесконечного счастья и тотального благополучия. Удачи во всех делах и чтобы звезды с неба всегда ярко освещали жизненный путь.

***

Пускай Рождество Христово подарит тебе много добра, счастья, вдохновения и искренних улыбок! Пусть Господь пошлет тебе море любви, стальное здоровье и мир в душе, а Украине - победу на поле боя!

Напомним, ранее UAportal писал, какие подарки не стоит дарить на Рождество и Новый год.

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