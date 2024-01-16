Пожелтевшее сиденье унитаза станет снова белым: три простых средства

Со временем и даже после многократной очистки сиденье унитаза может стать желтоватым. Это происходит из-за накопления микробов, бактерий и отложений кальция и извести.

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Чтобы предотвратить распространение бактерий, лучше тщательно очистить чашу, а также сиденье унитаза, пишет издание SantePlus.

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Для чистки грязного и пожелтевшего сиденья унитаза желательно использовать натуральные ингредиенты, доступные на вашей кухне. Хотя отбеливатель эффективен в уничтожении микробов и бактерий, он остается токсичным, поскольку содержит химические вещества, которые могут нанести вред здоровью или окружающей среде.

Вот несколько советов для чистки сиденья унитаза природными средствами:

Пищевая сода и уксус – этот метод является одним из самых эффективных для удаления желтизны и отложений. Для этого вам понадобятся 1/2 стакана пищевой соды и 1/2 стакана белого уксуса.

Нанесите пищевую соду на сиденье унитаза, затем вылейте на нее уксус. Раствор начнет пениться, что является признаком работы. Оставьте раствор на 30 минут, затем промойте его теплой водой.

Лимон – лимонная кислота является естественным отбеливателем, который поможет удалить желтизну. Для этого вам понадобится лимон и 1/2 стакана воды. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в стакан с водой. Залейте раствором сиденья унитаза и оставьте его на 30 минут. Затем промойте его теплой водой.

Перекись водорода является еще одним эффективным отбеливателем. Для этого вам понадобится бутылочка этого средства. Смешайте перекись водорода с водой в стеклянной бутылке с распылителем. Распылите раствор на сиденье унитаза и оставьте его на 30 минут. Затем просто промойте теплой водой.

После того, как вы очистите сиденье унитаза с помощью одного из этих методов, не забудьте его хорошо промыть теплой водой, чтобы удалить все остатки моющих средств.

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