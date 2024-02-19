Пожелтевшие подушки вернут себе белизну благодаря трем простым средствам

Со временем ваши пуховые одеяла и подушки могут пожелтеть. Это природное явление, вызывающее различные факторы, такие как пот, пылевые клещи и кожное сало.

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Хотя пожелтение подушек не опасно, оно может быть неприятным. К счастью, существует несколько простых и эффективных методов, которые помогут вам сделать ваши подушки белыми снова, пишет santeplusmag.com.

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1. Горячая вода и лимон:

Вскипятите 2,5 литра воды. Добавьте 6 стаканов лимонного сока. Замочите подушку в растворе на 2 часа. Выстирайте подушку с мылом, сполосните и высушите.

2. Белый уксус и пищевая сода:

Заполните миску горячей водой. Добавьте ½ стакана белого уксуса и ½ стакана пищевой соды. Замочите подушку в растворе в час. Выстирайте подушку в стиральной машине и затем высушите на воздухе.

3. Лимон и перекись водорода:

Наполните ведро горячей водой. Добавьте ½ стакана лимонного сока и стакан перекиси водорода. Замочите подушку в растворе в час. Выстирайте подушку в стиральной машине и высушите на воздухе.

Специалисты отмечают, что разные типы подушек нуждаются в различных методах стирки. Поэтому всегда проверяйте этикетку, чтобы убедиться, что вы используете правильный режим стирки.

Ранее эксперт объяснил, как часто нужно стирать подушки, чтобы не разводились бактерии.

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