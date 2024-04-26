Позитивно влияют на зрение и общее состояние организма: три смузи, которые следует включить в свой рацион
Этот вкусный и питательный смузи не только порадует вас своим освежающим вкусом, но и подарит вашему организму полезные витамины и антиоксиданты, которые положительно повлияют на ваше зрение. Черная смородина, шпинат, морковь содержат лютеин, богатый витамином С и бета-каротин. Эти составляющие улучшают зрение. Об этом пишет Радиотрек.
Ингредиенты:
- 100 г черной смородины (свежей или замороженной)
- 50 г шпината
- 1 банан
- 1 морковь
- 200 мл воды
Достоинства:
- Черная смородина: богата витамином C, который улучшает эластичность сосудов сетчатки глаза, а также содержит в 3 раза больше витамина C, если ее заморозить.
- Шпинат: содержит лютеин, пигмент, защищающий центральную часть сетчатки от вредного воздействия синего спектра света.
- Морковь: богата бета-каротином, который стимулирует выработку родопсина, пигмента, отвечающего за четкое видение. Бета-каротин также содержит антиоксиданты, защищающие глаза от окисления.
- Банан: источник марганца, необходимый для нормального функционирования глаз.
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Приготовление:
- Вымойте все ингредиенты.
- Смешайте черную смородину, шпинат, банан и морковь в блендере.
- Добавьте воду и взбейте в однородную массу.
- По желанию добавьте немного меда или льда.
Кофе без добавок
- Снижает риск развития мерцательной аритмии на 14%.
- Обладает мочегонным эффектом, что способствует снижению давления.
- Снижает риск развития диабета на 25%.
- Снижает риск развития болезни Альцгеймера.
Чай каркаде
- Улучшает работу иммунной системы.
- Активизирует работу иммунных клеток по борьбе с вирусами, бактериями и другими возбудителями.
Помните:
- Для максимальной пользы от этих напитков употребляйте их в умеренных количествах.
- Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед употреблением кофе или чая каркаде проконсультируйтесь с врачом.
Напомним, мы уже писали, от каких кофейных привычек стоит отказаться.
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