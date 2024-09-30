Практически незаметный, но эффектный макияж: как сделать здоровый румянец за 2 минуты

Румяна с эффектом Sunset пришлись по душе поклонникам яркого макияжа, тогда как Boyfriend-вариант создает естественный сияющий вид. Однако, по данным New Beauty, самым популярным трендом стала техника Cloud Cheeks.

Этот лаконичный подход прекрасно подходит к осеннему времени. Он гармонично вписывается как в деловой, так и в праздничный образ. Стоит попробовать этот тренд хотя бы раз – возможно вы захотите повторять такой макияж снова и снова.

Суть Cloud Cheeks

Метод Cloud Cheeks, или "облачных щечек", обеспечивает нежный вид с матовым финишем. Этот вирусный тренд в макияже заключается в создании почти безтекстурного основания, напоминающего фильтр на фотографии. В отличие от большинства техники нанесения румян, которые акцентируют внимание на цвете и могут подчеркнуть недостатки кожи, Cloud Cheeks сосредотачивается на текстуре макияжа. Результат выглядит легким и размытым, словно к лицу прикоснулось мягкое облако. Эта техника подходит для любого типа кожи.

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Как создать Cloud Cheeks самостоятельно

Способы нанесения румян варьируются в зависимости от типа средства. Для кремовых формул лучше всего подойдет нанесение пальцами с последующей растушевкой кистью. Для создания "облачных щечек" используйте мягкую синтетичную кисть для точечного нанесения или наносите продукт пальцем.

Возьмите небольшое количество румян и начните с места, где хотите получить самый интенсивный цвет. Рекомендуется наносить румяна чуть выше скул, а не на впадины щек или яблочка, чтобы создать эффект подтянутости лица. Продолжайте легкими прикосновениями наносить средство, одновременно растушевывая его. Остановитесь, когда лицо приобретет здоровый оттенок. Cloud Cheeks – это минималистичная техника, делающая макияж почти незаметным, но эффектным.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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