Правда ли, что кофе без кофеина не содержит кофеина

В мире каждый день выпивается более 1,6 миллиарда чашек кофе. Этот напиток является естественным стимулятором энергии.

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Кое-кто употребляет кофе без кофеина, считая, что от него не будет того эффекта, который может спровоцировать обычный кофеиновый кофе. Что такое кофе без кофеина, как его готовят и какой он имеет, сообщило издание IFLScience.

Как производится без кофеина

Кофе без кофеина готовится путем удаления кофеина из зеленых нежареных кофейных зерен. Для удаления кофеина используются три основных метода: химические растворители, жидкий углекислый газ или обычная вода. Именно поэтому подобный напиток дороже обычного.

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Дополнительные шаги, необходимые для всех этих методов обработки, являются причиной того, что кофе без кофеина часто дороже. Большинство безкофеинового кофе производится с помощью растворителей, поскольку это самый дешевый процесс.

Прямой метод предполагает обработку кофейных зерен паром, а затем многократное замачивание их в химическом растворителе, который связывается с кофеином и извлекает его из зерен. Через некоторое время кофеин экстрагируется, а кофейные зерна снова пропариваются, чтобы удалить остатки химического растворителя.

Косвенный метод тоже предполагает использование химического растворителя, но он не контактирует непосредственно с кофейными зернами. Вместо этого зерна замачивают в горячей воде, затем сливают воду, а зерна обрабатывают химическим растворителем. Кофеин связывается с растворителем в воде и улетучивается. Вода без кофеина возвращается в зерна, чтобы вернуть ей вкус и аромат.

В случае метода без растворителей используют жидкий углекислый газ или воду. Углекислый газ закачивается в камеру высокого давления вместе с зернами, где он связывается с кофеином, а затем удаляется под высоким давлением.

Водный метод предполагает извлечение кофеина из кофейных зерен с помощью воды.

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Действительно ли в кофе не остается кофеина

Издание отмечает, что маловероятным является то, что 100% кофеина будет успешно удалено из кофейных зерен. Однако нужно выпить более десяти чашек кофе без кофеина, чтобы достичь уровня кофеина, обычно присутствующего в одной чашке обычного кофе.

Отличается ли вкус кофе без кофеина

На самом деле любители кофе отмечают, что вкусы отличаются. Кофеин способствует горечи кофе, поэтому когда кофеин удаляется, часть горечи исчезает.

Польза кофе

Отмечается, что польза для здоровья от употребления кофе без кофеина подобна кофе с кофеином. Однако большинство преимуществ для здоровья было продемонстрировано при употреблении трех чашек без кофеина в день.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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