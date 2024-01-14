Правда ли, что коты всегда приземляются на лапы: научное обоснование

Кошки известны своей способностью приземляться на ноги после падения с любой высоты. Однако это распространенный миф, не всегда соответствующий действительности.

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Кошки имеют рефлекс, позволяющий им быстро возвращать свое тело в правильное положение во время падения. Этот рефлекс активируется вестибулярной системой, отвечающей за чувство равновесия, пишет Hepper.com.

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Кроме того, коты имеют гибкий позвоночник и не имеют ключиц, что позволяет быстро возвращать их тело.

Однако когда кошка достигает конечной скорости падения, она не может использовать свой выпрямляющий рефлекс, чтобы приземлиться на ноги. Вместо этого она, скорее всего, приземлится на живот.

Исследования показывают, что падения с двух до шести этажей вызывают высокий уровень травм у кошек. Это связано с тем, что кошки приземляются на ноги, но при этом приземляются с большой скоростью.

А падение с семи или более этажей связано с более серьезными травмами, включая переломы костей и травмы грудной клетки.

Таким образом, хотя коты могут приземляться на ноги после падения с большой высоты, это не всегда безопасно. Если ваша кошка живет в многоэтажном доме, важно принять меры, чтобы предотвратить падение.

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Специалисты дали советы, как защитить свою кошку от падения с высоты:

Закройте окна и балконы решетками или сетками.

Не оставляйте кошку без присмотра на высоких поверхностях, таких как столы или шкафы.

Научите кошку пользоваться стремянкой или лестницей, чтобы она могла легко спускаться и подниматься на высоту.

Несмотря на то, что кошки не всегда приземляются на ноги, они удивительные животные с уникальными способностями. Обеспечив им безопасную среду, вы можете помочь им прожить долгую и счастливую жизнь.

Раньше специалисты назвали вещи, которые ненавидят коты, поэтому владельцам пушистых нужно знать об этом, чтобы не раздражать животное.

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