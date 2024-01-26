Правда о сахарозаменителях: полезны они или вредны?

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Аналоги сахара стали популярны в 90-е годы. Вы помните маленькие коробочки, из которых при нажатии на кнопку, вылетала в чай маленькая сладкая пилюля? Такие средства в основном использовали диабетики и люди для похудения. Сейчас многие сахарозаменители и подсластители используются и в пищевой промышленности, и в фармацевтике, и в диетологии.

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Вживають їх, як правило, для того, щоб задоволити потребу в солодкому, підсолоджуючи страви і напої. Вони "віддушина" для тих, кому доводиться обмежувати себе в солодкому або коли не можна вживати цукор за медичними показаннями.

В даний час широко використовується рослина стевія (медова трава) як природний підсолоджувач. Стевія схвалена в якості заміни цукру експертами ВООЗ.

Рослина синтезує стевіозид - глікозид, який надає листю і стеблу солодкий смак. Висушена рослина солодша ніж цукор в 20 разів, а виділений з нього і концентрований стевіозид - в 300 разів. Стевія практично не містить калорій. У зеленому листі всього 18 ккал, а в екстракті стевії калорій не має.

Її можна додавати в готові страви або використовувати в приготуванні їжі. Стевія безпечна і допускається її вживання в дитячих продуктах. Вона може стати здоровою альтернативою столовому цукру, але тільки якщо вживати її в міру. Навіть найкорисніше речовина в надмірній кількості може заподіяти неприємності організму.

Слід пам’ятати: використовувати стевію при діабеті безпечно, але це ніяк не лікування хвороби, вона не лікувальний засіб.

Важливо також розуміти, що підсолоджувачі або замінники цукру не позбавлять вас від тяги до солодкого, а навіть можуть підвищити її. Відчуваючи насолоду, але не отримавши глюкозу, організм відчуває вуглеводне голодування, у відповідь - помітно підвищується апетит. В результаті "добираються" калорії іншими продуктами. Тому просто підсолоджувачами або замінниками цукру проблему скидання зайвої ваги не вирішити.

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