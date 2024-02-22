Правила выживания с абьюзером

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1. Признать и принять, что он/она не изменится. Очень сложно признать, что ваш любимый человек, который является эмоциональным насильником НЕ изменится. Но это самый важный шаг по выходу из токсичной зависимости — начать видеть человека таким, какой он есть, а не таким, каким бы хотелось, чтобы он был.

2. Практикуйте самоподдержку. Важно устанавливать внутри с самим собой теплый, дружественный разговор, поддерживать высокий уровень доверия своим ощущениям. Начните снова верить всем своим органам чувств.

3. Выстраивать и удерживать личные границы. Начните использовать слова "СТОП" и "НЕТ" в контакте с партнером. В отношениях с абьюзером важно уделять особое внимание целостности своих границ, ведь с таким человеком они подвергаются регулярной атаке. Если вы не заботитесь о собственном психологическом комфорте, расставляя знаки "стоп" там, где вы хотите их поставить, — партнер с токсичным стилем поведения будет проламывать ваши границы и подминать под себя и свои интересы.

4. Замечайте абьюз в свой адрес. Многие жестокие проявления человека с абьюзивными чертами могут теряться за его обаятельностью и манипуляциями. Важно напоминать себе, с кем вы имеете дело, и называть вещи своими именами, а неприемлемое поведение не оправдывать и не игнорировать.

5. Заручится поддержкой специалиста. Личная психотерапия поможет вам не потерять себя в абьюзивных отношениях.