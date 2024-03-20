Правила здоровой кожи: что есть
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"Мы – то, что мы едим" можно, несомненно, применить к состоянию кожи. Многие пациенты с сухой кожей думают, что частое увлажнение – это единственный выход. На самом деле, поддержание гидратации, сбалансированного питания и регулярной проверки состояния организма на дефициты является неотъемлемой составляющей здоровой и сияющей кожи.
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Наприклад:
Легка стадія гіповітамінозу без вживання належних заходів можна не тільки відчути , а й помацати:
1. Суха шкіра та волосся – недостатність жиророзчинних вітамінів: A, D, Е, К
2. Зміна кольору шкіри, поява пігментних плям – нестача вітамінів групи B,C,D.
3. Поява на шкірі синців, кровоточивість ясен – дефіцит вітаміну С
4. Повільне загоєння ран – гіповітаміноз вітамінів K, Е, D у поєднанні із нестачею цинку та аргініну
5. Розтріскування шкіри в куточках рота та афтозні виразки у ротовій порожнині дефіцит вітамінів групи B
6. Набряклість – нестача магнію й вітаміну B6.
7. Чутливість шкіри пов’язана з роботою шлунково-кишкового тракту.
Через це, щоб заспокоїти її, треба створити сприятливий ґрунт для розвитку корисної мікрофлори в кишківнику — додати до раціону продукти, збагачені пребіотиками такими як:
- банани, яблука, ягоди, помідори
- бобові (квасоля,горох, нут)
- натуральний йогурт, кефір, а також ферментовану їжа