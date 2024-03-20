Правила здоровой кожи: что есть

БЛОГ

Видео дня

"Мы – то, что мы едим" можно, несомненно, применить к состоянию кожи. Многие пациенты с сухой кожей думают, что частое увлажнение – это единственный выход. На самом деле, поддержание гидратации, сбалансированного питания и регулярной проверки состояния организма на дефициты является неотъемлемой составляющей здоровой и сияющей кожи.

Далее текст на языке оригинала

Наприклад:

Легка стадія гіповітамінозу без вживання належних заходів можна не тільки відчути , а й помацати:

1. Суха шкіра та волосся – недостатність жиророзчинних вітамінів: A, D, Е, К

2. Зміна кольору шкіри, поява пігментних плям – нестача вітамінів групи B,C,D.

3. Поява на шкірі синців, кровоточивість ясен – дефіцит вітаміну С

4. Повільне загоєння ран – гіповітаміноз вітамінів K, Е, D у поєднанні із нестачею цинку та аргініну

5. Розтріскування шкіри в куточках рота та афтозні виразки у ротовій порожнині дефіцит вітамінів групи B

6. Набряклість – нестача магнію й вітаміну B6.

7. Чутливість шкіри пов’язана з роботою шлунково-кишкового тракту.

Через це, щоб заспокоїти її, треба створити сприятливий ґрунт для розвитку корисної мікрофлори в кишківнику — додати до раціону продукти, збагачені пребіотиками такими як: