Правильно подбирайте горшок: Как ухаживать за долларовым деревом, чтобы оно выросло здоровым и красивым

Долларовое дерево, или замиокулькас – популярное комнатное растение, которое считается символом богатства и изобилия. Чтобы поверья сбылись, цветок должен быть здоровым и крепким. Одним из условий успешного выращивания замиокулькаса является правильный выбор горшка.

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Корневая система замиокулькаса имеет вид клубня с вертикально растущими от него толстыми и длинными корнями. Поэтому горшок для этого растения должен быть не слишком широк, но глубок, пишет prostoway.

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Для молодого растения подойдет горшок на 1-2 см глубже предыдущего. Взрослое растение нуждается в горшке на 3-5 см глубже. Не стоит пересаживать замиокулькас сразу в горшок большого объема, поскольку это может привести к загниванию корней.

Обязательная составляющая горшка для замиокулькаса – дренаж, который не даст цветку пострадать от чрезмерной влажности.

Наиболее подходящим материалом для горшка считается глина. Горшки из этого материала прочны, устойчивы и обладают способностью пропускать воздух.

Следовательно, при выборе горшка для долларового дерева следует учитывать следующие факторы:

Глубина горшка должна быть больше ширины.

Для молодого растения подойдет горшок на 1-2 см глубже предыдущего, для взрослого растения – на 3-5 см глубже.

Обязательно наличие дренажа.

Лучшим материалом для горшка считается глина.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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