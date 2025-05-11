Правильное удобрение поможет редиске вырасти большой, сочной и приятной на вкус

Чтобы даже с небольшого участка получить богатый урожай редиса, опытные огородники советуют использовать проверенную подкормку, которая значительно улучшает качество корнеплодов. Правильное удобрение поможет редиске вырасти большой, сочной и приятной по вкусу.

Редис является одним из самых любимых овощей украинских огородников — он быстро созревает, не нуждается в сложном уходе, и уже в конце мая становится основой для свежих салатов. Однако без достаточного питания и влаги редис может получиться мелкой, сухой и горькой. Причина — истощенная почва, в которой не хватает питательных веществ. Об этом сообщает ресурс "Сенсация".

Лучше всего редис реагирует на органические удобрения. Одним из самых эффективных считается куриный помет: его разводят водой в пропорции 1:3 и оставляют настаиваться на три дня. Перед поливом концентрат разбавляют водой в соотношении 1:10. Эта простая, но мощная подкормка обеспечивает овощам активный рост и насыщенный вкус.

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Еще один хороший вариант – настой из древесной золы. Для этого 300 граммов пепла заливают 10 литрами воды, настаивают в течение суток, после чего поливают редис. Такой раствор не только питает, но повышает устойчивость растений к болезням.

Редис чувствительный к поливу — его нужно увлажнять регулярно, но осторожно, чтобы избежать переувлажнения. Для сохранения влаги и уменьшения роста сорняков целесообразно использовать мульчу. Опилки, солома или даже скошенный сорняк помогут поддержать оптимальный микроклимат в почве.

Следуя этим несложным советам, можно рассчитывать на трижды больший урожай — редис порадует большой, хрустящей и сладкой мякотью.

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