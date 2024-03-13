Правило одного прикосновения: как убрать в квартире, чтобы надолго сохранить чистоту

Кто сказал, что уборка должна быть скучной? С правильным подходом оно может стать не только быстрым и эффективным, но и приятным, но даже полезным вашему самочувствию.

Видео дня

Уборка – это не только чистота, но и ваше самочувствие. Сделайте его приятным обрядом, который поможет вам расслабиться и зарядиться энергией, пишет noviydoctor.com.

Читайте также: Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже

Вот несколько советов:

1. Планирование и организация:

Определите, какие комнаты требуют наибольшего внимания.

Распределите время, учитывая сложность работы и режим дня.

Соберите все, что необходимо под рукой: тряпки, пылесос, химические средства.

Установите четкое время для каждой задачи, чтобы не тратить его впустую.

2. Правило одного прикосновения:

Каждую вещь, которую вы берёте, сразу же обрабатывайте или кладите на свое место.

Не откладывайте "на потом", чтобы не накапливать беспорядок.

3. Практические советы:

Используйте контейнеры и органайзеры для хранения вещей.

Избавьтесь от вещей, которые вам не нужны.

Сразу кладите вещи на свои места после использования.

4. Мотивирующая атмосфера:

Чтобы создать приятную атмосферу, включите любимую музыку или аудиокниги.

Выберите музыку, которая заряжает вас энергией и позитивом.

5. Награды за успехи:

Установите себе небольшие награды за успешное завершение работы.

Это может быть чашка кофе, излюбленный десерт или просто перерыв на отдых.

Сделайте уборку приятным ритуалом, а не скучной обязанностью!

Вот еще несколько советов:

Убирайте вместе с друзьями или членами семьи. Это может быть весело и мотивирующее.

Зажигайте свечи или ароматические лампы, чтобы создать уютную атмосферу.

Откройте окна для проветривания комнаты.

Наслаждайтесь процессом уборки и ощущением чистоты и обновления.

Напомним, мы уже писали, какие секреты об уборке должна знать каждая хозяйка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!