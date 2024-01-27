Правило состоятельных: Какой рукой нужно брать деньги, а какой отдавать

Деньги всегда окружены магической силой. С ними связано много примет, которые гарантируют приумножение богатства и предупреждают нищету. Большинство этих примет касается того, как правильно брать и давать деньги.

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Следуя этим простым правилам, вы сможете привлечь и сохранить богатство. Помните, деньги любят холодную голову и здравый смысл, пишет vona.pp.

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Не одалживайте деньги бедным людям

Считается, что вместе с долгом вы можете получить и часть их невезения.

Очистите деньги, взятые у больного человека

Попросите человека положить купюры на деревянную поверхность, чтобы нейтрализовать отрицательную энергетику.

Не ссужайте и не отдавайте долги после захода солнца

Это может привести к нищете. Если же возникла такая необходимость, уроните купюры на пол, чтобы человек не брал их из ваших рук.

Не ссужайте и не отдавайте долги в определенные дни

Не одалживайте деньги в понедельник, не дайте взаймы во вторник, а возвращайте долг в любой день, кроме пятницы.

Правильно берите и отдавайте деньги

Брать деньги нужно левой рукой, ведь она находится поближе к сердцу. Это символизирует благодарность за материальные блага.

Отдавать же купюры следует правой рукой, чтобы эмоции не мешали расчетам.

Очистите деньги, взятые у несчастного человека

Положите их на деревянное изделие, чтобы нейтрализовать отрицательную энергетику.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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