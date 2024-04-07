Предполагает будущее: что значит если в церкви упала или погасла свеча

Верующие часто ставят свечи в церкви за упокой, здоровье, просят помощи для себя или родных. Иногда случается, что свеча внезапно гаснет или падает.

Вполне естественно, что человек в такой ситуации может ощутить беспокойство, ведь народные приметы часто трактуют такие события как нехорошие знаки, пишет ТСН.

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Что же означают такие "неприятности" с церковными свечами?

Падение свечи:

Упала с рук: не несет ничего плохого, просто будьте внимательны.

не несет ничего плохого, просто будьте внимательны. Упала после установки: Дома: может предвещать неожиданные новости (не обязательно плохие). В церкви: За упокой: усопший может быть чем-то обижен. За здоровье: возможные проблемы со здоровьем у близких.



Погасла свеча:

Дома: возможно, вы не до конца искренни в своих молитвах или мыслях.

возможно, вы не до конца искренни в своих молитвах или мыслях. В церкви: За упокой: покойный нуждается в молитве. За здоровье: молиться о здоровье и просить прощения у обидчиков.



Что делать:

Падения: Дома: не обращайте внимания. В церкви: поднимите, поставьте на место, помолитесь.

Угасание: Дома: зажгите снова, искренне помолитесь. В церкви: За упокой: попросите прощения у покойника; прочтите молитву за упокой; зажгите новую свечу. За здоровье: простите обидчиков; попросите у Бога здоровья; зажгите новую свечу.



Помните:

Не верьте слепо приметам, ведь главное – искренность веры и молитв.

Не бойтесь "плохих" знаков, ведь они могут быть только оговоркой, а не приговором.

Сосредоточьтесь на молитве, искренне просите о том, что вам действительно важно.

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