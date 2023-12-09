Предсказывают счастье и успех: 5 зимних примет, на которые стоит обратить внимание

Разнообразные знаки и символы окружают большинство людей на протяжении всей жизни. Поэтому давайте вспомним несколько зимних примет, обещающих удачу и благополучие.

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Об этом пишет Ukr.media.

Свист ветра и желания

Согласно народным приметам, свист ветра в холодные зимние ночи не только звучит как призыв стихии, но и обещает приближение удачи.

Считается, что, если в тот момент загадать желание и "выпустить" его вместе с ветром, оно обязательно сбудется.

Конечно, следует учитывать собственные ощущения. Если ветер вызывает беспокойство, то такой знак можно считать отрицательным.

Снег во время вьюги

Считается, что снег, падающий во время вьюги, несет с собой послание от духов зимы. И здесь следует доверять собственной интуиции.

Если снег вызывает положительные эмоции и возникает ощущение радости, он может приносить положительные изменения.

Стук колес

Стук колес вдали в зимнюю ночь рассматривается как предвестие радостных событий. Если вы услышите этот стук, не бойтесь выйти на свежий воздух и встретить его.

Конечно, раньше в этой примете был свой смысл. Дело в том, что стук колес зимой у наших предков указывал на очищенную дорогу от снега.

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Гудящий чайник

По преданию, гудение чайника – это не просто признак того, что вода закипает. Это знак того, что удача начинает набирать обороты.

Приготовьте чай или другой напиток, чтобы насладиться им со своей семьей. Считается, что совместное чаепитие в сильные морозы привлекает удачу и гармонию в жизни каждой семьи.

Ледяные узоры на окнах

Ледяные узоры на окнах не только добавляют обаяния, но и могут быть ключом к будущему.

По приметам, если вы уделите внимание узорам и линиям на окнах, вы можете заметить намеки на будущие события и возможности.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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