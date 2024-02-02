Предупреждает хрупкость костей и онкологию: почему людям в возрасте следует регулярно употреблять льняное масло.

Конопляное масло – это натуральный продукт, имеющий широкий спектр полезных свойств. Особенно ценна она для пожилых людей, часто страдающих различными заболеваниями. Несмотря на свою полезность, она имеет ряд противопоказаний.

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Об этом пишет ТСН.

Польза конопляного масла для сердечно-сосудистой системы

Конопляное масло содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые способствуют очищению крови от "плохого" холестерина, укрепляют и делают эластичными стенки сосудов. Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Польза конопляного масла для кроветворения

Конопляное масло богато железом, цинком и хлорофиллом. Эти вещества нужны для синтеза эритроцитов, отвечающих за транспорт кислорода в организме. Поэтому конопляное масло рекомендуют употреблять пожилым людям, страдающим анемией.

Польза конопляного масла для органов дыхания

Конопляное масло обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Она помогает укрепить иммунитет и предотвратить развитие инфекций дыхательных путей, таких как бронхит, астма, пневмония и туберкулез.

Польза конопляного масла для нервной системы

Конопляное масло содержит витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной системы. Она помогает бороться с бессонницей, неврозами и паническими атаками. Также конопляное масло полезно для людей с аутизмом, гиперактивностью и поведенческими расстройствами.

Польза конопляного масла для опорно-двигательного аппарата

Конопляное масло содержит линолевую кислоту, которая улучшает усвоение кальция и укрепляет кости. Она помогает предотвратить развитие остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Польза конопляного масла для обмена веществ

Конопляное масло содержит мононенасыщенные жиры, способствующие расщеплению жиров и улучшению обмена веществ. Это помогает предотвратить ожирение и другие проблемы, связанные с нарушением обмена веществ.

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Противопоказания

Конопляное масло имеет ряд противопоказаний. Она не рекомендуется людям с индивидуальной непереносимостью, расстройствами нервной системы и психическими заболеваниями. Также конопляное масло нельзя жарить, поскольку при тепловой обработке жирные кислоты становятся канцерогенными. Кроме того, конопляное масло нельзя употреблять одновременно с приемом лекарства, разжижающего кровь.

Как принимать конопляное масло

Рекомендуется принимать конопляное масло по одной столовой ложке дважды в день. Ее можно добавлять в салаты, каши, йогурты и другие блюда. Также можно принимать конопляное масло по отдельности, запивая водой.

Напомним, мы уже писали, какие каши полезны, а какие – не очень.

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