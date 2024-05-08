Предвестники смерти: какие сны снятся людям, которые вот-вот умрут

Научное издание PubMed опубликовало исследования о том, какие сновидения видят люди перед смертью. Эта научная работа раскрывает впечатляющие свидетельства.

Исследование, опубликованное в Journal of Pain and Symptom Management (PMID: 24410369 DOI: 10.1089/jpm.2013.0371), проливает свет на распространенность и содержание сновидений и видений, которые переживают люди в конце жизни.

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Исследователи изучили опыт 66 пациентов хосписа, опрашивая их об их мечтах и видениях. Их впечатляющие результаты свидетельствуют, что эти явления не просто выдумки, но и глубоко осмысленные и эмоционально заряженные события, которые могут играть значительную роль в процессе умирания.

Вот некоторые из ключевых выводов исследования:

Большинство пациентов хосписа (86%) имели по крайней мере один сон или видение в конце жизни.

Почти половина этих сновидений и видений происходили во время сна, а остальные – в состоянии бодрствования.

Самыми распространенными темами сновидений и видений были встречи с умершими близкими, живыми друзьями и членами семьи.

Сновидения и видения с умершими близкими, как правило, были более утешительными, чем включавшие живых людей или другие темы.

Чем ближе пациенты были к смерти, тем чаще они сообщали об утешительных сновидениях и видениях с умершими.

Исследователи подчеркивают, что эти сновидения и видения могут иметь глубокое значение для умирающих, придавая им утешение, связь с теми, кого они потеряли, а также ощущение мира и принятия.

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